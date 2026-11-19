Procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui cetățean ucrainean, suspectat că a facilitat obținerea de acte de identitate românești cu domicilii fictive pentru 839 de persoane, prin intermediul unor funcționari publici din Botoșani.
Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a finalizat cercetările într-un dosar în care un cetățean ucrainean este inculpat pentru rolul său de intermediar. Potrivit informațiilor publicate de Suceava Live, bărbatul are emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă.
Rechiitoriul reține în sarcina inculpatului complicitate la dare de mită în formă continuată (20 de acte materiale), complicitate la fals informatic în formă continuată (839 de acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (660 de acte materiale).
Mecanismul obținerii actelor
În perioada 1 iulie - 30 octombrie 2024, inculpatul a asistat cetățeni ucraineni și ruși care dobândiseră deja cetățenia română în procesul de stabilire a domiciliului pe teritoriul României sau de mutare la o altă adresă. Scopul era obținerea unor cărți de identitate neconforme realității.
Pentru a realiza acest lucru, inculpatul a oferit sume de bani, direct sau prin intermediari, unor funcționari publici din cadrul Primăriei Vârfu Câmpului și al Serviciului de evidență a populației Vârfu Câmpului, județul Botoșani. Acestea vizau îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu privind primirea, verificarea și implementarea datelor în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (RNEP).
De asemenea, inculpatul a plătit proprietarilor unor imobile pentru a-și da acordul la stabilirea fictivă a domiciliului pentru cetățeni care nu locuiau și nu intenționau să locuiască la adresele respective.
Falsificarea contractelor de închiriere
Între aprilie 2023 și aprilie 2024, inculpatul a falsificat 660 de contracte de subînchiriere pentru 120 de imobile care nu îi aparțineau și pentru care nu existau contracte inițiale de închiriere. Din total, 425 de contracte au fost încheiate în 2023, iar 235 în 2024.
Documentele erau create fictiv, în numele unei societăți comerciale, pentru cetățeni din Federația Rusă sau Ucraina. Acestea au fost depuse la cele 670 de cereri înregistrate la Serviciul Public Comun Local Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Bucecea, județul Botoșani, pentru stabilirea domiciliului a 759 de persoane din străinătate pe raza orașului Bucecea.
Imobilele menționate în contracte fie nu existau, fie se aflau într-o stare avansată de degradare și erau nelocuibile, proprietarii neavând acordul pentru astfel de utilizări.
Soluții dispuse de procurori
Procurorul a dispus confiscarea sumei de 83.900 de euro, bani obținuți de inculpat din activitatea de intermediere. Pe numele acestuia sunt emise un mandat european de arestare și o cerere de dare în urmărire internațională.
În aceeași cauză, s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu o cetățeană ucraineană, inculpată pentru fals în declarații, dare de mită și complicitate la fals informatic. Pedeapsa stabilită este de 1 an și 10 luni închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de supraveghere de 2 ani, plus o amendă de 15.000 de lei (150 zile-amendă la 100 lei/zi).
În anul 2025, au mai fost încheiate patru acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți patru inculpați, în calitate de intermediari. Aceștia au primit pedepse de până la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării și un termen de supraveghere de 3 ani.
Rechiitoriul și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost transmise Tribunalului Botoșani pentru judecare. Procurorii precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.