Publicat 19 nov. 2026, 09:03 Sursă Suceava Live

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui cetățean ucrainean, suspectat că a facilitat obținerea de acte de identitate românești cu domicilii fictive pentru 839 de persoane, prin intermediul unor funcționari publici din Botoșani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre buletine romanesti botosani