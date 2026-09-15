Trump renunță la taxarea hârtiei igienice canadiene, dar lovește alte produse. Ce intră în vizorul SUA

Donald Trump a modificat lista produselor canadiene vizate de măsurile comerciale americane, renunțând la tarife pentru unele bunuri, inclusiv hârtie igienică, în timp ce administrația de la Washington a introdus restricții suplimentare pentru alte categorii de produse.
Decizia vine după ce Canada a aplicat propriile taxe asupra unor exporturi americane și după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări.
Hârtia igienică scapă de tarife
Printre produsele eliminate de administrația americană de pe lista tarifelor se află hârtia igienică, alături de ciment, lenjerie de pat și undițe pentru pescuit.
Măsura vine după presiuni din partea unor politicieni americani, care au avertizat că taxarea unor produse importate din Canada ar putea afecta companii și locuri de muncă din Statele Unite.
Pentru consumatorii americani, eliminarea tarifelor pentru aceste produse reduce riscul ca taxele vamale să se reflecte direct în prețurile de la raft.
Trump menține presiunea asupra Canadei
În același timp, Washingtonul nu renunță la strategia de presiune comercială asupra guvernului de la Ottawa.
Administrația Trump a menținut tarife de 50% pentru anumite produse canadiene și a modificat lista bunurilor vizate. Unele vehicule de teren, ambarcațiuni și produse lactate au intrat în categoria mărfurilor supuse unor taxe suplimentare.
Măsurile au fost prezentate de Casa Albă drept răspuns la ceea ce administrația americană consideră tratament discriminatoriu aplicat produselor și companiilor din SUA.
Canada a răspuns cu propriile taxe
Ottawa nu a rămas fără reacție. Canada a introdus, începând cu 8 septembrie, suprataxe de 15%, 25% și 50% pentru anumite produse provenite din Statele Unite. Lista include bunuri care au fost vizate anterior de măsurile comerciale americane.
Guvernul canadian încearcă astfel să protejeze companiile locale și să răspundă presiunii exercitate de administrația Trump.
Alcoolul și produsele lactate, în centrul disputei
SUA au anunțat și interzicerea importurilor pentru anumite categorii de produse canadiene, inclusiv băuturi alcoolice și produse din zer. Noile restricții urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii septembrie.
În cazul alcoolului, conflictul are și o componentă politică. Canada a aplicat măsuri împotriva unor produse americane, iar Washingtonul a răspuns prin extinderea restricțiilor asupra mărfurilor canadiene.
Un conflict comercial cu efecte în ambele țări
Disputa dintre Washington și Ottawa afectează una dintre cele mai integrate relații comerciale din lume. SUA și Canada au lanțuri de aprovizionare comune în numeroase sectoare, de la industrie și energie până la agricultură și bunuri de consum.
Analiștii avertizează că taxele vamale și restricțiile succesive pot crește costurile pentru companii, pot reduce oferta pentru consumatori și pot perturba lanțurile de aprovizionare.
Deși Trump a eliminat hârtia igienică și alte produse de pe lista tarifelor, conflictul comercial dintre cele două țări este departe de a fi încheiat. Cele două guverne continuă să folosească taxele și restricțiile comerciale ca instrumente de negociere.