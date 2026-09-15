Fermierii ocupă Piața Victoriei: protest masiv și trafic blocat în București - LIVE TEXT

Publicat 15 sept. 2026, 07:06 Actualizat 15 sept. 2026, 09:57 Sursă Realitate Plus

Zeci de mii de fermieri din toată țara se adună azi în fața Guvernului pentru a‑și exprima nemulțumirile. Aceștia cer măsuri urgente pentru problemele cu care se confruntă și acuză Executivul că politicile de austeritate împing numeroase afaceri agricole spre faliment.

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