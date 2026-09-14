Donald Trump anunță un acord între Rusia și Ucraina privind atacurile asupra infrastructurii energetice

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 19:43

Donald Trump susține că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru suspendarea atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice, într-un moment în care piața mondială a combustibililor este puternic afectată de scăderea livrărilor.

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