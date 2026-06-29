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Social· 1 min citire
Tragedie la Sânnicolau Mare: o adolescentă de 17 ani a murit înecată
FOTO: Arhivă
O fată de 17 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o baltă din orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș.
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