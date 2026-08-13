Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Din 16 august reducem temporar cu 20% acciza la motorină

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 aug. 2026, 19:37

Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16-31 august 2026, această măsură fiind un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat joi ministrul de resort, Alexandru Nazare.

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