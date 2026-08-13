Ministerul Educației propune ca, în 2027, examenele naționale să fie organizate mai devreme

În acest an, calendarul de BAC a fost perturbat de caniculă.
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică propunerile de calendare pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat de anul viitor.
Potrivit instituției, programarea probelor a fost stabilită inclusiv în funcție de temperaturile extreme din timpul verii, care pot afecta randamentul candidaților.
La sesiunea din iunie anul acesta, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului a fost amânată cu o zi din cauza caniculei.
Anul viitor, probele Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a ar urma să se desfășoare în perioada 22–25 iunie.
În cazul Bacalaureatului, probele de evaluare a competențelor sunt propuse pentru intervalul 12–23 aprilie, iar probele scrise din prima sesiune ar urma să se desfășoare între 14 și 18 iunie.
Simularea Evaluării Naționale este programată în perioada 16–18 martie.
Ministerul explică faptul că propunerile urmăresc și finalizarea examenelor în timp util pentru candidații a căror înscriere la facultate depinde de prezentarea diplomei de Bacalaureat.
Totodată, calendarul are în vedere distribuirea mai echilibrată a efortului elevilor care se pregătesc pentru admiterea în învățământul superior, dar și a profesorilor implicați în mai multe comisii de organizare a examenelor.
Calendarele nu sunt, deocamdată, definitive.
După încheierea consultării publice, documentele vor fi analizate în funcție de observațiile primite și discutate în Comisia de Dialog Social. Forma finală va fi aprobată prin ordin al ministrului Educației.