Advertising
Social· 1 min citire
Tragedie la Mănăstirea Bisericani: un bărbat a murit în incendiul care a cuprins chiliile
FOTO: ISU
Un bărbat și-a pierdut viața în noaptea de joi spre vineri, în urma unui incendiu puternic care a cuprins chiliile și mai multe anexe ale Mănăstirii Bisericani din județul Neamț.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:39ANM a emis cod galben și cod portocaliu de caniculă. Temperaturile urcă până la 38 de grade, iar nopțile devin tropicale
- 07:24Alertă aeriană la graniță pentru a treia oară în 24 de ore. Două aeronave Eurofighter britanice au fost ridicate de la sol
- 22:12Alertă la graniță. Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN a ridicat de la sol două avioane F-16
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News