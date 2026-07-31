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Tragedie la Mănăstirea Bisericani: un bărbat a murit în incendiul care a cuprins chiliile

FOTO: ISU

FOTO: ISU

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 31 iul. 2026, 09:00

Un bărbat și-a pierdut viața în noaptea de joi spre vineri, în urma unui incendiu puternic care a cuprins chiliile și mai multe anexe ale Mănăstirii Bisericani din județul Neamț.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, dotate cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Neamț, Clarisa Jinga, la sosirea pompierilor, flăcările se manifestau la o clădire de aproximativ 400 de metri pătrați, care adăpostea spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare. Din păcate, în interiorul uneia dintre camere, intervenienții au găsit o persoană carbonizată. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și continuă lucrările de lichidare a acestuia.

Tragedia vine la doar două săptămâni după o altă lovitură grea pentru obștea mănăstirii: starețul Serafim Mihali a murit la vârsta de 63 de ani, în urma unui infarct. Evenimentul a șocat comunitatea monahală și locală, iar cauzele exacte ale izbucnirii focului urmează să fie stabilite de anchetatori.

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