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Economie· 1 min citire
Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile
FOTO: Arhivă
Publicat31 iul. 2026, 08:49
Actualizat31 iul. 2026, 08:50
Fondurile destinate achiziției de autovehicule electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost consumate integral la numai zece zile de la deschiderea sesiunii de înscrieri.
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