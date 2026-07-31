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Actualitate· 1 min citire
Doliu în familia lui Adrian Mutu. A murit tatăl briliantului
Tatăl lui Mutu
Publicat31 iul. 2026, 08:58
SursăRealitatea PLUS
Doliu în familia lui Adrian Mutu. Tatăl fostului internațional, Spiridon Mutu, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Bărbatul era internat de mai multe zile într-un spital din București. Tristul anunț a fost făcut de sora lui Adrian Mutu, pe rețelele de socializare, iar zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe familiei.
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