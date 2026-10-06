Traficul din Botoșani, supravegheat din aer: elicopterul Poliției monitorizează șoferii

Poliția desfășoară o acțiune preventivă în județul Botoșani, unde traficul rutier este monitorizat cu ajutorul unui elicopter.
Poliția din Botoșani a anunțat că traficul rutier din județ este supravegheat din aer cu ajutorul unui elicopter, în cadrul unei acțiuni cu caracter preventiv. Măsura vizează monitorizarea circulației și observarea comportamentului participanților la trafic, într-un efort de reducere a riscurilor și de creștere a siguranței pe drumurile publice.
Supraveghere aeriană pentru prevenirea incidentelor
Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani le recomandă șoferilor să conducă prudent și să respecte regulile de circulație. Elicopterul poate oferi polițiștilor o imagine de ansamblu asupra traficului și poate ajuta la identificarea unor situații periculoase ori a unor comportamente care pot pune în pericol siguranța rutieră.
Acțiunea se desfășoară în contextul activităților preventive derulate de polițiști pentru disciplinarea traficului. Autoritățile nu au anunțat drumurile vizate în mod concret sau eventuale sancțiuni aplicate în urma monitorizării aeriene.