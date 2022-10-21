Tamponare frontală între două autoturisme: o femeie a ajuns la spital

O femeie, în vârstă de 36 de ani, a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în intersecția străzilor Uzinei cu Calea Națională din municipiul Botoșani, în urmă cu puțin timp. În eveniment au fost implicate două autoturisme.

La fața locului s-au deplasat un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, precum și o ambulanță SAJ.

Pompieri au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au deconectat bornele bateriilor.

