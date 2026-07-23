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Social· 2 min citire
Românii, sufocați de scumpirile la alimente: pensionarii cumpără câte un morcov și o ceapă și renunță la proviziile pentru iarnă
Publicat23 iul. 2026, 10:54
SursăRealitatea PLUS
Românii spun că scumpirile din ultima perioadă le-au redus drastic bugetul pentru mâncare. Mulți cumpără doar strictul necesar, iar pensionarii sunt printre cei mai afectați, pentru că veniturile mici nu mai acoperă toate cheltuielile, conform Realitatea PLUS.
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