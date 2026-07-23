Descinderi în forță la Botoșani: polițiștii au reținut un bărbat care a sustras un kilogram de aur - VIDEO

Publicat 23 iul. 2026, 08:33 Actualizat 23 iul. 2026, 10:11 Sursă Realitatea.Net

Descinderi în forță la Botoșani ale mascaților de la Serviciului de Investigații Criminale, în căutarea unui bărbat care ar fi sustras un kilogram de aur.

Distribuie articolul