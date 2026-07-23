Actualitate· 1 min citire

Iranul răspunde la amenințările lui Trump: Dacă SUA atacă infrastructura, "nicio picătură de petrol nu va trece prin ea”

Armata iraniană în Strâmtoarea Ormuz (Profimedia)

Armata iraniană în Strâmtoarea Ormuz (Profimedia)

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat23 iul. 2026, 11:24
SursăRealitatea.Net

Cel mai înalt comandament militar al Iranului a răspun cu aceeași monedă amențăroilor fără precedne tlansate de rpeledinetre Doanld Trump. Oficialul de la teheran a promis că va bloca complet tranzitul global de petrol prin Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își vor îndeplini amenințarea de a viza infrastructura Republicii Islamice.

Anunțul vine după ce un nou val de atacuri americane, peste noapte, inclusiv cu superbombardierul B-1, s-a soldat cu doi morți în apropierea graniței cu Irak, potrivit TG24.sky.

Donald Trump a avertizat Teheranul că «de fiecare dată când vor trage asupra unei nave în Hormuz, vom bombarda un pod sau o centrală electrică». În replică, Teheranul a răspuns că, dacă se întâmplă acest lucru, «nicio picătură de petrol nu va mai trece vreodată prin Strâmtoarea Ormuz».

Houthii yemeniți au atacat două petroliere saudite care au încercat să încalce blocada din Marea Roșie, iar cel puțin nouă au făcut cale întoarsă.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 2% înainte de deschiderea piețelor bursiere europene, depășind 96 de dolari. Prețul țițeiului de referință din Europa a ajuns astfel la 96,47 dolari pe baril joi, cel mai ridicat nivel din 8 iunie.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

iran amenintaredonald trumpatac infrastructurapret carburanti

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe