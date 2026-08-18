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Record la Bacalaureatul de toamnă 2026: rata de promovare a urcat la 33,8% înainte de contestații

Bacalaureat

Bacalaureat

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat18 aug. 2026, 08:49
SursăRealitatea.net

Rata de promovare la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 a ajuns la 33,8% înainte de soluționarea contestațiilor. Este cel mai bun rezultat înregistrat în actualul format de organizare a examenului. Procentul a crescut cu 5,4 puncte față de anul trecut, când rata de promovare după prima afișare a fost de 28,4%. În total, 9.623 de candidați au reușit să promoveze examenul în această sesiune.

Peste 28.000 de candidați au susținut probele

La sesiunea a doua a Bacalaureatului s-au înscris 33.455 de candidați, însă numai 28.481 s-au prezentat la probe. Rata de participare a fost astfel de 85,1%. În timpul examenului, 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Dintre cei 9.623 de candidați care au promovat, 6.700 sunt absolvenți ai promoției din acest an. În cazul lor, rata de promovare a ajuns la 34,9%. Alți 2.923 de candidați provin din promoțiile anterioare, pentru care a fost înregistrată o rată de 31,6%. Numai cinci candidați au obținut medii cuprinse între 9,50 și 9,99.

Când pot fi depuse contestațiile

Rezultatele afișate pe 17 august sunt provizorii și pot suferi modificări după soluționarea contestațiilor. Candidații își pot vedea lucrările și pot depune contestații în zilele de 19 și 20 august, inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale vor fi publicate luni, 24 august. Pentru a promova examenul, un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6.

Cum au arătat rezultatele din sesiunea de vară

În sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026, rata finală de promovare a fost de 76,9%. La prima afișare, procentul fusese de 74,8%, iar contestațiile au adus o creștere de 2,1 puncte procentuale. În total, au promovat atunci 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 au fost absolvenți din promoția curentă, cu o rată de promovare de 81,6%, iar 4.518 au provenit din promoțiile anterioare, unde procentul a fost de 35,1%.

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