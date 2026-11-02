Percheziții în Botoșani: furt de carburant și lucrări publice supraevaluate

Publicat 2 nov. 2026, 14:43 Sursă news

Trei percheziții au fost desfășurate luni, 2 noiembrie 2026, în județul Botoșani, într-un dosar penal care vizează furt de carburant și lucrări publice supraevaluate.

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