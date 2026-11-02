Percheziții în Botoșani: furt de carburant și lucrări publice supraevaluate

Trei percheziții au fost desfășurate luni, 2 noiembrie 2026, în județul Botoșani, într-un dosar penal care vizează furt de carburant și lucrări publice supraevaluate.
Investigațiile sunt conduse de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni. Mandatele de percheziție domiciliară au fost executate la sediul unei unități de învățământ, al unei instituții și la locuința unei persoane fizice.
În cadrul dosarului se fac cercetări pentru delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual și furt calificat. Potrivit Poliției, funcționari dintr-o unitate administrativ-teritorială ar fi însușit carburant în perioada 2024–2025, fără a înregistra consumul în evidența contabilă.
De asemenea, se investighează branșări ilegale la rețelele de utilități (apă și energie electrică), costurile cărora ar fi fost suportate de o instituție. Lucrările la un pod, executate fără autorizație, ar fi avut o valoare supraevaluată.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.