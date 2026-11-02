IGSU: Peste 1.500 de mașini au luat foc anul acesta. Ce sfaturi dau pompierii pentru sezonul rece

Publicat 2 nov. 2026, 12:44 Sursă mediafax

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a raportat 1.555 de incendii la autovehicule în primele nouă luni ale anului 2026, o medie de aproape șase cazuri pe zi.

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