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Noapte de coșmar în Caraș-Severin. Trei locuințe au ars în urma unui incendiu violent

Incendiu

Incendiu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 07:53

Trei locuințe din județul Caraș-Severin au fost grav afectate de un incendiu izbucnit în cursul nopții de duminică spre luni. Locuitorii din zonă au observat fumul dens și au alertat imediat autoritățile, în timp ce flăcările amenințau să cuprindă și o a patra gospodărie.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri care au acționat timp de aproximativ patru ore pentru a limita extinderea incendiului și pentru a stinge focarele. Cu toate acestea, pagubele materiale sunt considerabile.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incendiul a afectat o suprafață de aproape 1.000 de metri pătrați. Pe lângă cele trei locuințe, au fost distruse și mai multe anexe gospodărești, iar aproximativ 70 de păsări de curte au murit în incendiu.

În urma verificărilor efectuate după lichidarea focului, pompierii au stabilit că cel mai probabil incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric.

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