Belgia se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetaţie din ultimii 30 de ani

Publicat 16 aug. 2026, 09:41 Sursă realitatea.net

Focul a izbucnit vineri după-amiază şi a ars până acum mai bine de 1.600 de hectare de teren din apropierea frontierei cu Germania.

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