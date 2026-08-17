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Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Liceele vor putea organiza examen propriu pentru jumătate din locuri
Schimbări majore în educație
Admiterea la liceu se modifică pentru elevii care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026 și vor susține examenul în vara anului 2027.
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