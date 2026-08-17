Gică Hagi știe ce îi trebuie naționalei României: „Trebuie să credem în victorie”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 14:33

Gheorghe Hagi consideră că România are nevoie de o schimbare importantă la nivelul mentalității dacă vrea să devină o echipă capabilă să se lupte de la egal la egal cu adversarii puternici.

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