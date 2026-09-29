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Imagini neobișnuite din New Jersey: un rechin a ajuns printre case după inundații
Pui de rechin
Un pui de rechin a fost filmat înotând pe o stradă inundată din Surf City, New Jersey, în timpul furtunii puternice care a lovit coasta de est a Statelor Unite.
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