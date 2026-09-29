Netflix anunță filmele și serialele noi din octombrie 2026. Lista celor mai așteptate premiere

Netflix a dezvăluit lista premierelor din octombrie 2026. Vezi ce filme, seriale și documentare noi intră pe platforma de streaming.
Netflix intră în luna octombrie cu unul dintre cele mai consistente valuri de lansări din acest an.
Platforma de streaming aduce în catalog seriale originale, filme premiate, documentare și noi sezoane ale unor producții populare, într-un program construit în jurul sezonului Halloween, dar care include și titluri pentru toate gusturile.
Printre cele mai așteptate premiere se numără East of Eden, cu Florence Pugh, revenirea serialului Lupin, noul sezon din The Diplomat, continuarea anime-ului Cyberpunk: Edgerunners 2 și documentarul dedicat actorului Matthew Perry.
Cele mai importante premiere Netflix în octombrie 2026
East of Eden – drama cu Florence Pugh
Una dintre cele mai importante lansări ale lunii este East of Eden, adaptarea romanului clasic semnat de John Steinbeck, în care Florence Pugh joacă rolul principal. Producția este considerată unul dintre cele mai ambițioase proiecte Netflix din această toamnă.
Lupin revine cu Partea a 4-a
Fanii lui Assane Diop vor putea urmări Lupin: Part 4, unul dintre cele mai așteptate sezoane ale anului, care continuă aventurile celebrului hoț inspirat de Arsène Lupin.
Cyberpunk: Edgerunners 2
Netflix continuă universul anime inspirat din jocul Cyberpunk cu Cyberpunk: Edgerunners 2, un nou capitol care promite o poveste diferită, dar păstrează stilul vizual care a transformat primul sezon într-un succes.
The Diplomat și alte seriale populare
În octombrie revin și alte titluri consacrate:
The Diplomat – sezonul 4
Nobody Wants This – sezonul 3
Love Is Blind – sezonul 11 (Boston)
Solar Opposites – sezonul 6
Aceste producții completează oferta de seriale pentru publicul care urmărește lansările recurente ale platformei.
Filme clasice care intră în catalogul Netflix
Pe lângă producțiile originale, Netflix adaugă în octombrie și numeroase filme consacrate, printre care:
The Devil Wears Prada
8 Mile
Ad Astra
seria Bourne
The Da Vinci Code
Angels & Demons
Call Me by Your Name.
Luna Halloween aduce și filme horror
Pentru sezonul Halloween, platforma introduce mai multe titluri horror și thriller, inclusiv:
Evil Dead
Friday the 13th
Dracula
Happy Death Day 2U
Crimson Peak.
Documentare și producții speciale
Printre documentarele care completează oferta lunii se numără producția în trei părți dedicată lui Matthew Perry, alături de alte titluri despre sport, cultură și personalități cunoscute.
De ce mizează Netflix pe un octombrie atât de bogat
Strategia platformei urmărește să combine lansările originale cu filme consacrate și conținut tematic pentru Halloween, astfel încât catalogul să atragă atât abonații interesați de noutăți, cât și publicul care revine pentru titlurile clasice. Programul din octombrie 2026 este unul dintre cele mai variate din acest an, cu producții care acoperă drama, acțiunea, anime-ul, comedia și horror-ul.