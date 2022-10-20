EXERCIȚIU. Plan Roșu de Intervenție: peste 300 de persoane evacuate din calea apelor

Lucrătorii Sistemului de Gospodărire a Apelor au realizat ziduri cu saci de nisip pentru a opri infiltrațiile din baraj.

Peste 300 de persoane din municipiul Dorohoi au fost evacuate din calea apelor, ca urmare a producerii unor avarii la acumularea Ezer. Doi angajați ai exploatării, care măsurau nivelul apei, au căzut în acumulare, iar zece persoane au rămas izolate într-o zonă mai înaltă. Pentru cazarea temporară a acestora s-a amenajat o tabără de sinistrați, pe Stadionul municipal Dorohoi.

Acesta a fost scenariul unui exercițiu cu forțe și mijloace în teren, ce a avut loc, astăzi.

Pe timpul exercițiului, pompierii au intervenit pentru evacuarea persoanelor, cazarea și asigurarea condițiilor minime de trai până la restabilirea stării de normalitate.

La fel ca în situațiile reale, salvatorii au acționat cu ajutorul bărcilor pentru căutarea-salvarea celor doi muncitori căzuți în acumulare, dar și pentru salvarea persoanelor rămase izolate.

Misiunile de alertare, evacuare, căutare și salvare a cetățenilor au fost derulate în cooperare cu polițiștii de frontieră, jandarmii, polițiștii, pompierii voluntari din Dorohoi și militarii de la UM 01251 și UM 01189.

S-a impus și intervenția polițiștilor și jandarmilor pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, prevenire și combatere a infracțiunilor și faptelor antisociale.

În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, prezidată de prefectul județului, Sorin Cornilă, s-au luat măsurile necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundații.

Fiind abordate situații tactice de o complexitate ridicată, la exercițiu au participat echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, UM 01251 Botoșani, UM 01189 Botoșani, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Primăriei Municipiului Dorohoi, Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani și Filialei Crucea Roșie Botoșani.

Totodată, a fost aplicat Planul Roșu de Intervenție.

Exerciţiul, la care au participat reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în gestionarea unor astfel de situații de urgență, a urmărit testarea capabilităţilor de intervenţie şi de răspuns a forţelor implicate, creșterea gradului de pregătire a personalului, precum şi verificarea modului de cooperare între structurile cu atribuţii în managementul tipurilor de risc.

