Publicat 25 nov. 2026, 11:54 Sursă monitorulbt

Doi bărbați din județul Botoșani sunt cercetați penal după ce au fost depistați de polițiști în timp ce conduceau vehicule în condiții ilegale: unul sub influența alcoolului, celălalt fără permis și cu un utilaj neînregistrat.

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