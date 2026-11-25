Doi bărbați din județul Botoșani sunt cercetați penal după ce au fost depistați de polițiști în timp ce conduceau vehicule în condiții ilegale: unul sub influența alcoolului, celălalt fără permis și cu un utilaj neînregistrat.
Un bărbat de 38 de ani, din Săveni, a fost reținut pentru control în noaptea de 14 spre 15 noiembrie 2026, pe raza comunei Ungureni. Testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conform Poliției Orașului Săveni, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.
Un al doilea caz a fost înregistrat pe 24 noiembrie 2026, în localitatea Pomârla. Un bărbat de 60 de ani a fost identificat de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla în timp ce conducea un utilaj agricol.
Verificările au arătat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar utilajul nu era înregistrat. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînregistrat.