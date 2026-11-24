Un tânăr de 24 de ani din comuna Vlăsinești a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească mașina la semnalele poliției și a abandonat autoturismul în timpul urmăririi.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele bărbatului, care este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.
Evenimentul s-a petrecut în noaptea de 23 noiembrie 2026, în jurul orei 00:30, în localitatea Vlăsinești. În timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, agenții au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism.
Conducătorul nu s-a conformat și a continuat deplasarea, declanșând o urmărire. După scurt timp, tânărul a oprit mașina, a părăsit-o și a încercat să fugă pe jos, însă a fost prins și imobilizat de polițiști.
Testarea cu etilotestul a evidențiat o alcoolemie de 1,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani.