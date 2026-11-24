Publicat 24 nov. 2026, 14:53 Sursă Știri Botoșani

Un tânăr de 24 de ani din comuna Vlăsinești a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească mașina la semnalele poliției și a abandonat autoturismul în timpul urmăririi.

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