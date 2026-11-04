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Două cazuri de șoferi băuți în Botoșani: unul fără permis, celălalt cu alcoolemie de 1,22 mg/l

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat4 nov. 2026, 12:59
Sursămonitorulbt

În județul Botoșani, polițiștii au înregistrat două incidente distincte legate de conducerea sub influența alcoolului, între 2 și 3 noiembrie 2026. Un șofer nu deținea permis, iar celălalt a prezentat o alcoolemie semnificativă.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani a raportat două situații în care conducătorii auto au încălcat legislația rutieră prin consumul de alcool la volan. Incidentele au fost semnalate în localitățile Ștefănești și Coțușca, la o zi interval.

Primul caz a avut loc pe 2 noiembrie 2026, în Ștefănești. Un tânăr de 25 de ani a fost identificat în timp ce conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Testarea cu etilotestul a evidențiat o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe 3 noiembrie, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore.

Individul a fost internat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani, fiind cercetat pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

Cazul din Coțușca

Pe 3 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au oprit pentru control un autoturism în localitatea Coțușca. Șoferul, un bărbat de 54 de ani din aceeași localitate, a prezentat halenă alcoolică.

Verificarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, mult peste limita legală. Bărbatul a fost transportat la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice de sânge, necesare stabilirii alcoolemiei finale.

Cercetările privind conducerea sub influența băuturilor alcoolice continuă în acest caz.

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