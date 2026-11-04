Două cazuri de șoferi băuți în Botoșani: unul fără permis, celălalt cu alcoolemie de 1,22 mg/l

Publicat 4 nov. 2026, 12:59 Sursă monitorulbt

În județul Botoșani, polițiștii au înregistrat două incidente distincte legate de conducerea sub influența alcoolului, între 2 și 3 noiembrie 2026. Un șofer nu deținea permis, iar celălalt a prezentat o alcoolemie semnificativă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre actiune politia rutiera