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Contingent nou de pompieri români în Grecia
Pompieri români în Grecia
Publicat18 aug. 2026, 09:20
Sursărealitatea.net
Participarea pompierilor români la misiunile din Grecia face parte dintr-un program de asistenţă finanţat de Uniunea Europeană.
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