Cinci șoferi din Botoșani sancționați după depășiri neregulamentare surprinse de elicopterul MAI

Cinci șoferi din județul Botoșani vor fi sancționați cu amenzi de până la 1.700 de lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile, după ce au fost surprinși de elicopterul MAI efectuând depășiri neregulamentare pe 5 octombrie.
Polițiștii aflați la bordul elicopterului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au transmis echipajelor de la sol coordonatele și descrierile vehiculelor implicate în abateri. Aceste acțiuni de supraveghere aeriană permit identificarea comportamentelor riscante care pot fi greu de observat din trafic.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Botoșani, Delia Neniscu, a precizat că sancțiunea nu a putut fi aplicată pe loc, deoarece constatarea a fost realizată din aer. Șoferilor le va fi transmisă la domiciliu o solicitare prin care li se va cere să comunice identitatea persoanei care se afla la volan în momentul înregistrării abaterii.
După identificarea conducătorilor auto, aceștia vor fi sancționați conform prevederilor Codului Rutier. Nerespectarea regulilor privind depășirea atrage o amendă din clasa a III-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.
Potrivit IPJ Botoșani, amenda estimată pentru cei cinci șoferi se situează între 1.297 și 1.700 de lei, la care se adaugă interzicerea temporară a dreptului de a conduce.