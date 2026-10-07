Cinci șoferi din Botoșani sancționați după depășiri neregulamentare surprinse de elicopterul MAI

Publicat 7 oct. 2026, 11:22 Sursă Botoșăneanul

Cinci șoferi din județul Botoșani vor fi sancționați cu amenzi de până la 1.700 de lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile, după ce au fost surprinși de elicopterul MAI efectuând depășiri neregulamentare pe 5 octombrie.

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