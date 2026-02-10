Blocaj total privind reforma pensiilor magistraților

„Bolojan își ascunde eșecul și vrea să paseze vina la CCR”

„Ilie Bolojan își ascunde eșecul propriei strategii care a dus la pierderea definitivă a celor 231 de milioane de euro din PNRR” este concluzia dură trasă de Toni Neacșu, fost judecător CSM. La 4 luni de la expirarea termenului impus de Comisia Europeană privind absorbția de 230 de milioane de euro, Bolojan insistă să arunce vina pe judecătorii de la CCR deși, după cum afirmă Neacșu, proiectul n-a fost bine făcut încă din start.

Reforma pensiilor speciale intră într-o fază critică, iar fostul judecător CSM Toni Neacșu avertizează că presiunea pusă de premierul Ilie Bolojan pe Curtea Constituțională riscă să compromită instituția. Neacșu subliniază că încercarea Guvernului de a arunca vina pe CCR pentru pierderea fondurilor din PNRR este falsă și contrazisă de documentele Comisiei Europene.

„Răspunderea este politică, nu constituțională” – Toni Neacșu

Toni Neacșu afirmă că declarațiile premierului, care a sugerat că CCR ar fi responsabilă pentru pierderea banilor din PNRR.

Acesta arată că scrisoarea de informare a Comisiei Europene, care ar urma să fie publicată, va demonstra că pierderea celor 231 de milioane de euro este „exclusiv una politică” și că legea pensiilor speciale „nu are treabă cu jalonul 215”.

Neacșu avertizează că, după atacurile publice ale premierului, este puțin probabil ca CCR să dea o decizie rapidă: „După ce Ilie Bolojan a ținut să arunce vina pe CCR, mi-a fost clar că nu vom avea o pronunțare mâine (miercuri, 11 februarie - N.R. ).”

Blocaj la CCR și soluția europeană: sesizarea CJUE

Potrivit analizei lui Toni Neacșu, Curtea Constituțională se află într-un blocaj aproape total. Constituțional, legea nu poate trece în forma actuală, pentru că elimină pensia de serviciu integral și creează cadrul pentru eliminarea tuturor pensiilor de serviciu, inclusiv cele militare. Politic însă, presiunea este uriașă pentru ca legea să fie validată.

Decizia CCR este așteptată într-un climat tensionat, în care miza juridică, politică și financiară este uriașă.

Sursa: Realitatea din Justitie