Acțiunea „Blocada” la Dorohoi: 40 de sancțiuni și un șofer fără permis

Publicat 8 oct. 2026, 14:41 Sursă monitorulbt

Peste 60 de persoane au fost legitimate și 50 de autovehicule controlate marți, 6 octombrie, în timpul acțiunii „Blocada” din Dorohoi. Poliția a aplicat 40 de sancțiuni contravenționale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politia