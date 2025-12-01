Accident între două tramvaie în București: un minor a ajuns la spital după impact

Un accident de circulație a avut loc duminică după-amiază în Capitală, unde două tramvaie s-au ciocnit la intersecția dintre bulevardul Doinea Cornea și Splaiul Independenței. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112 în jurul orei 15:38.

”La data de 01 Decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei.

Din cercetările efectuate până la acest moment, conducătorul unui tramvai, bărbat în vârstă de 58 de ani care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către şos. Orhideelor a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe acelaşi sens de circulaţie”, a transmis, luni seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

Potrivit sursei citate, în urma impactului a fost rănit ușor un minor, care a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

”Conducătorii de tramvaie au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat find 0”, a precizat Brigada Rutieră. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.