Accident grav în județul Argeș. Trei persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a ciocnit violent cu un TIR

Un grav accident rutier s-a produs marți după-amiază, pe DN 73, pe raza comunei Aninoasa, județul Argeș. Trei persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a ciocnit violent cu un TIR.
Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung, vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul autobasculantei, un bărbat de 59 de ani, care nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și a pierdut controlul volanului.
”În ziua de 23 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier în care au fost implicate două autovehicule, respectiv un autocamion și un autoturism, în comuna Aninoasa.
La locul evenimentului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung, iar din primele verificări efectuate, a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din Șuici, care se deplasa pe DN 73, dinspre Berevoești către Curtea de Argeș, în împrejurări ce fac obiectul cercetarilor, posibil pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum și într-o curbă la dreapta , a pierdut controlul direcției de deplasare și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din județul Constanța”, transmite IPJ Argeș
În urma impactului, cele două vehicule au părăsit partea carosabilă, suferind avarii semnificative. Trei persoane au fost rănite: cei doi șoferi și o femeie de 50 de ani, pasageră în autoturism. Toate victimele au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările producerii accidentului și măsurile legale ce se impun.