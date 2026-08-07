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Lăsau casele fără acoperiș și cereau zeci de mii de lei. Trei bărbați trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie
Rețea de șantaj cu meșteri falsi de acoperișuri
Trei bărbați care se prezentau drept meșteri specializați în repararea acoperișurilor au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.
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