David Popovici, favorit absolut la Europenele de la Paris. Experții nu văd rival pentru aur

David Popovici pornește ca mare favorit în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris. Înotătorul român, deja campion olimpic și mondial, este considerat de specialiștii străini principalul candidat la medalia de aur.
Publicațiile de specialitate SwimSwam și Swimming World nu identifică, înaintea competiției, un rival capabil să-i pună probleme serioase lui Popovici în cursa pentru primul loc. În analiza lor, adevărata luptă ar urma să se dea pentru medaliile de argint și bronz.
„Va exista o cursă, dar nu pentru aur! Nimeni nu îi va putea sta în cale lui David Popovici la 200 metri liber. Argintul și bronzul par să fie adevărata atracție a acestei probe”, notează specialiștii citați.
Popovici, campion european și mondial în probele de sprint
Rezultatele recente îi susțin statutul de favorit. La ultimele două ediții ale Campionatelor Europene, desfășurate la Roma și Belgrad, David Popovici a cucerit aurul atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber.
Același lucru s-a întâmplat și la ultima ediție a Campionatelor Mondiale, organizată la Singapore, unde înotătorul român a câștigat din nou titlurile mondiale în ambele probe.
La Paris, Popovici va lua startul în cursele de 100 și 200 de metri liber și va fi principala vedetă a delegației României.
Peste 1.000 de sportivi, la Europenele de la Paris
Campionatele Europene reunesc la Paris peste 1.000 de sportivi din 52 de țări. Competiția se desfășoară la Centrul Acvatic Olimpic, construit pentru Jocurile Olimpice din 2024.
În total sunt programate 47 de probe, dintre care două sunt rezervate sportivilor paralimpici. România va avea 11 reprezentanți la această ediție a competiției.
Întrecerea începe cu probele de high-diving, unde România îi are printre reprezentanți pe Constantin Popovici și Cătălin Preda, ambii cu șanse importante la medalii.
Ediția de la Paris are și o semnificație aparte: marchează împlinirea a 100 de ani de la prima ediție a Campionatelor Europene, organizată la Budapesta în 1926.