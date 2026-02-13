18 februarie, noul termen la CCR în dosarul pensiilor magistraților
18 februarie, noul termen la CCR în dosarul pensiilor magistraților
CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind reforma pensiilor magistraților
Judecătorii CCR au stabilit un nou termen pentru deliberările privind pensiile magistraților.
Judecătorii CCR au început deliberările privind pensiile magistraţilor la începutul lunii decembrie anul trecut şi de atunci au amânat de cinci ori pronunţarea asupra acestei reforme contestate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Noul termen a fost stabilit pentru 18 februarie şi până atunci judecătorii ar trebui să se lămurească dacă dau curs noii intervenţii a instanţei supreme care a cerut şi sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - o solicitare care, dacă va fi aprobată de CCR, ar bloca pe termen lung reforma pensiilor magistraţilor.
Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară decizia privind reforma pensiilor magistraților.
Sursa: Realitatea din Justitie
Citește și:
- 16:42 - Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o
- 16:07 - Amenințări de la Teheran! Un oficial iranian spune că Donald Trump o să fie „eliminat”
- 15:33 - Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro
- 14:47 - Mesaje diferite de la Washington și Tel Aviv: Trump vorbește despre negocieri, Netanyahu spune că ofensiva continuă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News