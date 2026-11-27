Vești importante pentru medicii din România! Se schimbă plata gărzilor din ianuarie
Medici România / Profimedia
Alexandru Rogobete anunță actualizarea tarifelor pentru gărzile medicilor din ianuarie 2027. Măsura include rezidenții și costă 500 de milioane de lei anual.
Medicii din România ar putea beneficia de venituri mai mari pentru gărzile efectuate în spitalele publice, începând din ianuarie 2027. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că actualizarea tarifelor de gardă la nivelul salariilor din 2026 este o decizie deja luată, iar documentul legislativ necesar aplicării măsurii este pregătit.
Potrivit oficialului, schimbarea urmărește să corecteze una dintre cele mai mari inechități din sistemul sanitar: plata gărzilor la tarife raportate încă la nivelul anului 2018. Impactul bugetar estimat pentru un an întreg este de aproximativ 500 de milioane de lei.
Alexandru Rogobete confirmă majorarea tarifelor pentru gărzile medicilor
Ministrul Sănătății a făcut anunțul vineri, 27 noiembrie, la Ploiești, unde a participat la redeschiderea Secției exterioare „Buna Vestire” a Spitalului Județean de Urgență.
Alexandru Rogobete a precizat că actualizarea tarifelor pentru gărzile medicilor va începe din ianuarie 2027 și că măsura reprezintă una dintre prioritățile mandatului său.
În prezent, plata gărzilor este calculată prin raportare la nivelul salarial din 2018, situație pe care ministrul o consideră profund inechitabilă pentru personalul medical.
Potrivit acestuia, actualizarea tarifelor la nivelul salariilor din 2026 ar putea contribui la reducerea presiunii asupra medicilor și la stimularea personalului medical să rămână sau să revină în spitalele publice.
Medicii rezidenți vor fi incluși în plata gărzilor
Una dintre schimbările importante pregătite de Ministerul Sănătății vizează și medicii rezidenți, care vor fi incluși în noul mecanism de remunerare a gărzilor.
Ministrul a explicat că documentul legislativ pregătit prevede atât actualizarea tarifelor, cât și plata gărzilor efectuate de medicii rezidenți, o categorie de personal medical care nu beneficiază în prezent, în toate unitățile sanitare, de o remunerare corespunzătoare pentru această activitate.
Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de stabilizare a resursei umane din spitale și de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru personalul medical.
Cât costă majorarea plății gărzilor pentru bugetul Sănătății
Alexandru Rogobete a estimat că aplicarea noilor tarife va presupune un efort bugetar de aproximativ 500 de milioane de lei anual.
Ministrul consideră că suma este sustenabilă în raport cu bugetul total gestionat de sistemul sanitar, care depășește 120 de miliarde de lei.
Oficialul a subliniat că actualizarea plății gărzilor reprezintă o investiție necesară pentru funcționarea spitalelor și pentru menținerea personalului medical în sistemul public.
Deblocarea posturilor din spitale, o altă prioritate a Ministerului Sănătății
Pe lângă majorarea tarifelor pentru gărzi, Ministerul Sănătății urmărește și deblocarea posturilor vacante din spitale.
Alexandru Rogobete consideră că deficitul de personal reprezintă una dintre principalele probleme ale sistemului sanitar, iar atragerea medicilor către unitățile medicale publice necesită măsuri concrete, atât în privința salarizării, cât și a condițiilor de muncă.
Actualizarea tarifelor pentru gărzi, remunerarea medicilor rezidenți și creșterea numărului de posturi disponibile sunt măsurile prin care ministerul încearcă să reducă deficitul de personal și să asigure continuitatea serviciilor medicale în spitalele din România.
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News