Publicat 24 nov. 2026, 10:03 Actualizat 24 nov. 2026, 10:05

În ediția „Realitatea Medicală” cu Nicole Păcuraru aflăm de ce sforăitul puternic nu trebuie tratat doar ca un zgomot neplăcut în timpul nopții. Acesta poate ascunde apneea obstructivă în somn, o afecțiune care afectează respirația și calitatea odihnei. Care sunt semnele de alarmă și când este necesară o evaluare medicală?

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