Înscrieri pentru Programul național de fertlizare în vitro

Publicat 14 aug. 2026, 08:35 Sursă realitatea.net

Mai sunt doar câteva zile până când vor începe înscrierile pentru ediţia din acest an a Programului de fertilizare în vitro pentru femeile care au între 24 şi 42 de ani şi cotizeză la sistemul de asigurări sociale din România.

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