Vizita de stat a preşedintei Indiei continuă; vineri - întrevederi cu premierul interimar şi preşedinţii Parlamentului României

Preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu, continuă vineri vizita de stat pe care o efectuează în România.
În cursul dimineţii, oficialul indian va fi primit la Palatul Victoria de premierul interimar Ilie Bolojan. Întâlnirea este programată la ora 9:30.
După acest moment, preşedinta Republicii India, Droupadi Murmu, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa la evenimentul 'Romania - India Business Forum'.
Tot vineri, Droupadi Murmu va avea o întrevedere cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu. Întâlnirea va avea loc la ora 11:45, la Palatul Parlamentului.
Vizita de stat a preşedintei Republicii India în România reprezintă un moment de referinţă în relaţia bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii.
Cea mai recentă vizită a unui şef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui preşedinte al Republicii India în România.
'Această vizită are o semnificaţie istorică, marcând reluarea dialogului la cel mai înalt nivel şi deschizând un nou capitol în relaţia dintre ţările noastre. Deşi România şi India au aproape 80 de ani de relaţii diplomatice şi un parteneriat solid, bazat pe încredere şi respect reciproc, această vizită reprezintă o oportunitate importantă de a consolida şi extinde cooperarea noastră. Împărtăşim convingerea că relaţia dintre România şi India trebuie să evolueze către un parteneriat şi mai ambiţios, cu o viziune strategică orientată spre viitor', a scris joi seara, pe pagina sa de Facebook, preşedintele Nicuşor Dan, după convorbirile oficiale purtate cu omologul său indian.
Şeful statului român a menţionat că au fost purtate 'discuţii excelente privind aprofundarea cooperării economice, valorificarea oportunităţilor create de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi India şi stimularea investiţiilor reciproce'.
Conform preşedintelui, au fost analizate inclusiv perspectivele dezvoltării unei legături aeriene directe între România şi India, care ar facilita schimburile economice şi contactele dintre cetăţenii celor două ţări.
'Am abordat, de asemenea, principalele evoluţii de pe agenda internaţională, inclusiv războiul din Ucraina şi situaţia din Orientul Mijlociu. Am reafirmat sprijinul nostru pentru soluţionarea pe cale diplomatică a conflictelor şi am transmis, încă o dată, condoleanţe pentru cei patru marinari indieni care şi-au pierdut viaţa în atacul din apropierea Odesei. Mesajul nostru este clar: România şi India privesc cu încredere spre viitor, ca parteneri care împărtăşesc valori comune şi interese convergente. Împreună putem construi mai multă prosperitate, mai multă inovare şi mai multă securitate, în beneficiul cetăţenilor noştri şi pentru consolidarea legăturilor dintre Europa şi Asia', a mai scris preşedintele Nicuşor Dan, pe pagina sa de socializare.
AGERPRES