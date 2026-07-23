Atacul cibernetic de la Cadastru: Bolojan anunță că datele despre proprietăți nu au fost afectate. Ce se întâmplă cu contractele aflate în derulare

Premierul interimar Ilie Bolojan a oferit noi detalii despre atacul cibernetic care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Potrivit acestuia, autoritățile lucrează la remedierea situației, iar primele evaluări arată că datele privind proprietățile nu au fost compromise.
Șeful Executivului estimează că activitatea instituției va putea fi reluată în cursul săptămânii viitoare, după finalizarea verificărilor de securitate.
Datele despre proprietăți nu au fost afectate
Ilie Bolojan a precizat că intervenția este coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică.
„În ceea ce privește un alt subiect de actualitate, atacul cibernetic care a blocat baza de date a Agenției Naționale de Cadastru. În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic.
Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți.”
Baza de date este mutată în cloud-ul guvernamental
Premierul a anunțat că aplicația care gestionează baza de date este în curs de transfer în cloud-ul guvernamental, urmând să fie verificată înainte de repunerea în funcțiune.
„În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar Centrul Național va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate.”
Activitatea Agenției de Cadastru ar putea fi reluată săptămâna viitoare
Potrivit lui Ilie Bolojan, planul stabilit împreună cu instituțiile implicate indică faptul că baza de date ar putea redeveni accesibilă în cursul săptămânii viitoare.
„Din planul de activități care a fost convenit între instituțiile care intervin și Agenția Națională de Cadastru, estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date.”
Contractele ar putea fi prelungite din cauza blocajului
Premierul a explicat că activitatea Agenției este blocată de o săptămână și că până marți se vor împlini două săptămâni de la producerea incidentului. În aceste condiții, Executivul ia în calcul măsuri pentru persoanele afectate.
„Asta înseamnă că marți, în această săptămână, am avut o săptămână de când activitatea agenției este blocată. Până marți, săptămâna viitoare, vor fi două săptămâni. Într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică, sau lucru și sâmbăta, pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională.
Având în vedere durata care s-a lungit, consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri, pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut, care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat anumite contracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea a cel puțin o durată care acoperă zilele de nefuncționare. Și asta vor stabili colegii care sunt în Parlament.”
Bolojan cere măsuri mai stricte de securitate cibernetică
Premierul a declarat că atacul reprezintă un semnal de alarmă pentru toate instituțiile care administrează baze de date și sisteme informatice esențiale.
„Dar ceea ce s-a întâmplat la Agenția de Cadastru și ceea ce se poate întâmpla, din păcate, în orice moment, pentru că vedem ce se întâmplă în toate țările, nu suntem dar noi afectați, cred că este o lecție pentru toți cei care sunt implicați în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecție, de a evita fărâmițarea între instituții, așa cum avem astăzi, de a avea oameni competenți în aceste zone și de a folosi cele mai bune protecții și a actualiza în permanență aplicațiile pe care le folosim, sens în care și astăzi a avut loc o ședință a Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, cu peste 120 de autorități implicate, în care li s-a pus în vedere, foarte clar, că respectarea standardelor este obligatorie și monitorizarea respectării acestora va fi făcută strict pe perioada următoare, în așa fel încât să limităm atacurile care pot veni și care ne pot afecta funcționarea instituțiilor publice sau bazele de date.”