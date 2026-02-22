Trump s-a răzgândit. Nu mai crește tarifele pentru importuri în SUA la 10% ci majorează cota la 15%

Sursă: realitatea.net

La o zi după ce a semnat actul prin care Statele Unite impuneau o taxă de 10% la absolut toate importurile în SUA, Donald Trump s-a răzgândit și le majorează la 15%.

Președintele Donald Trump a reacționat agresiv după ce Curtea Supremă a SUA i-a anulat pilonul central al planului său economic.

La doar o zi după verdictul nefavorabil, Trump a anunțat o majorare a noii rate globale a tarifelor la 15%, față de pragul de 10% stabilit inițial, marcând o nouă etapă în strategia sa protecționistă „America First”.

Strategia de avarie: Secțiunea 122 în loc de Puterile de Urgență

Lovitura primită vineri de la cea mai înaltă instanță a țării a fost una devastatoare: judecătorii au decis că Trump și-a depășit autoritatea folosind Legea privind Puterile Economice de Urgență Internațională pentru a taxa zeci de țări.

Fără să dea înapoi, liderul de la Casa Albă a activat imediat un plan alternativ. El a semnat o proclamație bazată pe Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974, un instrument juridic care îi permite președintelui să impună restricții la import pentru o perioadă de până la 150 de zile. Această manevră temporară îi oferă răgazul necesar pentru a menține presiunea pe partenerii comerciali în timp ce Administrația sa caută soluții legale permanente.

„Jaf fără represalii”: Mesajul dur al președintelui

Sâmbătă, într-o postare pe rețelele sociale, Donald Trump a explicat că decizia de a urca tarifele la nivelul maxim permis de lege, respectiv 15%, vine în urma unei analize a limitărilor impuse de instanță.

„Cu efect imediat, majorez tariful global de 10% aplicat țărilor — dintre care multe au ‘jefuit’ SUA timp de decenii — la nivelul maxim permis și testat legal, de 15%”, a declarat Trump, subliniind că noile taxe sunt un răspuns la lipsa de represalii din administrațiile anterioare.

Președintele a avertizat că următoarele luni vor fi dedicate emiterii noilor tarife sub forme care să reziste controlului judiciar, semnalând că Administrația Trump nu are nicio intenție să abandoneze politicile comerciale dure, în ciuda piedicilor constituționale.