Simion, mesaj în mediul online: „Nu am cumpărat lobby în SUA. Totul este o minciună uriașă” VIDEO

George Simion a reacționat luni la acuzațiile privind presupuse plăți către firme de lobby din SUA, declarând că nu a dat niciun ban și că nu a inițiat acțiuni în instanță pentru recuperarea unor sume, catalogând acuzațiile drept „manipulare”. "Sunt incapabili să guverneze pentru români și încearcă să arunce minciuni spre noi. Ei mint ca să distragă atenția. Nu îi lăsăm: luptăm și în această săptămână!", transmite liderul AUR.

„Salutare, dragi prieteni! Suntem la începutul unei noi săptămâni de lupte. Și pentru că nu putem să începem săptămâna fără toate atacurile care vin la adresa noastră, o să încep prin a vă spune tot ceea ce știați deja. Nu am plătit bani să mă întâlnesc cu Donald Trump, nu am cumpărat lobby sau influență în Statele Unite. Lecția de manipulare: cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este. Sau asta vor să facă cei care manipulează românii. Nu doar că cică aș fi plătit 1 milion și jumătate de dolari în Statele Unite, aceeași minciună de anul trecut, din timpul alegerilor. Dar acum cică aș fi cerut 4,5 milioane înapoi. N-am acționat în instanță, nu am dat în judecată nicio firmă, n-am cerut niciun dolar înapoi pentru că nici nu l-am dat”, a transmis George Simion într-un mesaj postat în mediul online.

