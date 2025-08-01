ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA GUVERN, CONVOCATĂ DE ILIE BOLOJAN: ”LA ÎNCEPUTUL SĂPTĂMÂNII VIITOARE VOM APROBA UN NOU PACHET DE SPRIJIN PENTRU A-I SUSȚINE PE CETĂȚENI SĂ ÎȘI REFACĂ CASELE”

La începutul săptămânii viitoare, va fi acordat un al doilea pachet de sprijin pentru sinistrații din Nordul Moldovei

Premierul Ilie Bolojan a convocat pentru astăzi, la ora 12:00, o ședință extraordinară de Guvern, pentru adoptarea măsurilor de sprijin necesare persoanelor afectate de inundațiile din Suceava și Neamț.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la începutul ședinței de Guvern, că pe lângă pachetul de ajutoare financiare ce va fi aprobat vineri, la începutul săptămânii viitoare, va fi acordat un al doilea pachet de sprijin pentru sinistrații din Nordul Moldovei.

”Am convocat o ședință de Guvern în care urmează să aprobăm ajutoarele financiare de urgență pentru persoanele ale căror locuințe le sunt afectate de inundațiile din județele Suceava și Neamț.

Acesta este un prim pachet de ajutorare, înafară de sprijinul care a fost acordat prin IGSU și din rezerva de stat, iar la începutul săptămânii viitoare, după finalizarea evaluării de la fața locului, vom aproba un nou pachet de sprijin pentru a-i susține pe cetățeni să își refacă casele și, de asemenea, refacerea infrastructurii grav afectate de aceste inundații.

Ajutoarele vor fi acordate pe baza evaluărilor făcute de comisile desemnate la nivel local pe care le centralizează Ministerul Afacerilor Interne.

Ne asigurăm că în felul acesta sprijinul ajunge cât mai repede la cei grav afectați și folosesc acest prilej să le mulțumesc echipelor din teren și tuturor celor care contribuie la gestionarea acestei situați. Rămânem în contact permanent cu autoritățile locale pentru a oferi ajutorul necesar”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a decis convocarea acestei ședințe la scurt timp după ce liderul suveranist Călin Georgescu a ajuns la Broșteni, în Suceava, alături de soția sa, Cristela, și de președintele AUR, George Simion, pentru a-i ajuta pe oamenii greu încercați.

Reamintim că, în urma inundațiilor devastatoare din județele Suceava și Neamț, produse în perioada 27–28 iulie 2025, Guvernul României, prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență, a decis acordarea unor ajutoare financiare de urgență.

Astfel, conform Hotărârii CNSU nr. 22/31.07.2025, familiile ale căror locuințe au fost afectate vor primi:

- 15.000 de lei (aproximativ 3.000 de euro) pentru locuințele afectate în proporție mai mică de 75%

- 25.000 de lei (puțin peste 5.000 de euro) pentru locuințele afectate în proporție de peste 75%, dar care nu sunt distruse total

- 30.000 de lei (aproximativ 6.000 de euro) pentru locuințele complet distruse.

Pentru familiile persoanelor decedate, suma acordată este, de asemenea, de 15.000 de lei.

Alocarea financiară este, însă, insuficientă.