Bogdan Chirieac, reacție după retragerea licenței Realitatea Plus de către CNA: „Așa ceva nu este permis în democrație”

Sursă: realitatea.net

Analistul politic Bogdan Chirieac a criticat dur la Realitatea Plus decizia Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de a retrage licențele de emisie ale Realitatea Plus, considerând că „o asemenea măsură nu este permisă într-o democrație”.

Bogdan Chirieac a afirmat că suspendarea licenței „este un abuz de putere” și susține ideea unei reforme profunde a CNA.

Chirieac a oferit și o comparație cu alte state europene, menționând că în țări precum Franța, Elveția sau Belgia, presa este sprijinită financiar de guvern, deoarece reprezintă „un pilon esențial al democrației”.

Bogdan Chirieac: „Așa ceva nu este permis în democrație”

„Cred că nimeni nu ar trebui să se bucure pentru faptul că o importantă instituție de presă a fost închisă de un organism administrativ. Așa ceva nu este permis în democrație. Cel mult, și aici rezonez cu senatorul Sorin Roșca Stănescu, CNA poate că nu trebuie desființat, dar în orice caz trebuie reformat din temelie.

Deci, faptul că o instituție de acest gen poate hotărî pe baza a ceea ce au crezut dânșii anularea licenței unei televiziuni nu e în regulă. Această decizie trebuie să fie, într-o țară liberă, în mâna justiției, chiar dacă România nu are o justiție funcțională, să sperăm că peste 10, peste 20 de ani de zile, că trebuie să privim în viitor, justiția din România va deveni și ea funcțională.

„În România cele mai mari datorii le au întreprinderile de stat”

Deci, faptul că un organ atât de important mai ales o televiziune de știri, dar și radio Gold FM, înțeleg că a pățit același lucru, chiar dacă nu sunt de acord cu politica exprimată acolo, închiderea sa nu este permisă în democrație. Clar. Așa ceva nu este permis. Că avea datorii sau nu știu ce, nu știu.

Știu că în România cele mai mari datorii le au întreprinderile de stat. Că ele se numesc CFR, TAROM, alte întreprinderi, le știu dânșii foarte bine că sunt vreo 25 de miliarde datorii la stat și nu se închid întreprinderile.

Da, guvernul Adrian Năstase iubea democrația (n.r. referitor la faptul că guvernul Adrian Năstase a șters datoriile grupului Pro TV în 2002). Faptul că instituțiile de presă sunt ajutate în toate țările civilizate ale lumii nu este un secret.

„Franța alocă miliarde de euro presei”

De pildă, Franța alocă miliarde de euro, știam și cifra exactă, dar ea poate fi găsită pe internet în bugetul francez pentru presă, pentru sprijinirea presei, nu e un secret faptul că Elveția face același lucru, faptul că Belgia face același lucru. Faptul că alte state nordice, acordă sprijin presei, nu e un secret.

Presa este absolut necesară în democrație, chiar dacă te deranjează foarte tare. Cum spunea Winston Churchill, că democrația cu presa este insuportabilă. Democrația fără presă este imposibilă. Și asta este adevărul.

Mă bucur că aud de la dumneavoastră, însă că decizia poate fi contestată și mă rog, dacă obțineți o decizie rapidă, să puteți emite din nou. Dacă nu, că și aici e o problemă. Am înțeles că veți emite pe net. Deci televiziunea oricum nu o să dispară, o să dispară din televiziunea clasică, dar pe internet ea va continua să emită și va fi vizionată de cei care o doresc în toată lumea, nu doar în România.”, a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.