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Politica· 1 min citire
ȘEDINȚĂ CU SCÂNTEI ÎN COALIȚIE: SE DECIDE SOARTA AUSTERITĂȚII. GRINDEANU ȘI BOLOJAN, PENTRU PRIMA DATĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ DUPĂ SCHIMBURILE DURE DE REPLICI DE LA DISTANȚĂ
ȘEDINȚĂ CU SCÂNTEI ÎN COALIȚIE: SE DECIDE SOARTA AUSTERITĂȚII. GRINDEANU ȘI BOLOJAN, PENTRU PRIMA DATĂ FAȚĂ ÎN FAȚĂ DUPĂ SCHIMBURILE DURE DE REPLICI DE LA DISTANȚĂ
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan stau azi față în față la ședința Coaliției
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