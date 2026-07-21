Primarul Botoșaniului, Cosmin Andrei, intenționează să candideze pentru șefia organizației municipale a PSD

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iul. 2026, 08:57

Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, și-a manifestat intenția de a candida pentru funcția de președinte al organizației municipale a Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile care urmează să fie organizate în perioada imediat următoare.

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