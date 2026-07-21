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Primarul Botoșaniului, Cosmin Andrei, intenționează să candideze pentru șefia organizației municipale a PSD

Cosmin Andrei

Cosmin Andrei

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iul. 2026, 08:57

Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, și-a manifestat intenția de a candida pentru funcția de președinte al organizației municipale a Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile care urmează să fie organizate în perioada imediat următoare.

El susține că rezultatele administrative și politice înregistrate în ultimii doi ani îl îndreptățesc să candideze pentru șefia organizației PSD din municipiul Botoșani.

'Suntem într-o perioadă în care organizăm alegeri pentru toate organizațiile noastre, inclusiv cele de la baza partidului, adică organizațiile de cartier. Intenționează să îmi depun candidatura pentru funcția de președinte al organizației municipale a PSD Botoșani, acolo unde voi cere votul de încredere pentru următoarea noastră etapă politică', a declarat primarul botoșănean.

Cosmin Andrei este la al doilea mandat de primar al municipiului Botoșani.

El a mai deținut funcția respectivă de conducere a organizației municipale a PSD până în februarie 2024, când a renunțat din cauza unei anchete DNA, în care a fost acuzat că a dat subiectele la un concurs de angajare unei candidate. Cosmin Andrei a fost condamnat în aprilie 2025 de Tribunalul Botoșani la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani de la data rămânerii definitive a hotarârii, ceea ce i-a permis să își exercite în continuare mandatul de primar.

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