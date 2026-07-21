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Politica· 1 min citire
Primarul Botoșaniului, Cosmin Andrei, intenționează să candideze pentru șefia organizației municipale a PSD
Cosmin Andrei
Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, și-a manifestat intenția de a candida pentru funcția de președinte al organizației municipale a Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile care urmează să fie organizate în perioada imediat următoare.
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