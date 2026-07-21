Crin Antonescu: „Ilie Bolojan, un demagog rudimentar, cinic, dar extrem de hotărât”

Publicat 21 iul. 2026, 21:45 Actualizat 21 iul. 2026, 21:46 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu susține că actuala criză politică este rezultatul unor decizii luate în ultimele luni și îl acuză pe Ilie Bolojan că a devenit principalul beneficiar al unei campanii politice și de imagine începută încă din perioada alegerilor prezidențiale. Totodată, Antonescu afirmă că lipsa dialogului dintre taberele politice alimentează polarizarea societății și împinge România într-un blocaj tot mai dificil.

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