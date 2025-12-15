Advertising
Politica· 2 min citire
Rodica Stănoiu, dezgropată pentru necropsie. Anchetă penală în curs după moartea fostului ministru
Rodica Stănoiu, dezgropată pentru necropsie. Anchetă penală în curs după moartea fostului ministru
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a fost dezgropată astăzi pentru efectuarea unei necropsii, după ce procurorii au deschis o anchetă penală.
Citește și
- 13:43Ramona Lovin (deputat AUR):„Dezastru consular sub Oana Țoiu: suspendări totale în Danemarca și Elveția, întârzieri prelungite în restul lumii”
- 12:51Încăpățânarea lui Bolojan costă România 64 de milioane de euro pe zi. Pierderile din interimat se apropie de 5 miliarde
- 12:50 Sesiune extraordinară la Camera Deputaților, săptămâna viitoare. Legile care vor fi dezbătute în Parlament
- 11:49Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News